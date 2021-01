Fat Mo's, Párizs, Texas, Nincs pardon - Tizedeli a koronavírus a bulihelyeket

Komoly pusztítást végez a koronavírus a vendéglátásban (is). Elárasztják az ingatlanpiacot a vendéglátáshoz kapcsolódó ajánlatok az iskolai büfétől a komplett többcsillagos hotelekig, vagy villapanziókig, de hajó is kapható ebben a kategóriában. Közöttük nem is egy, generációk igazi kultuszhelye – de lehet, hogy csak volt.