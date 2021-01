Operatív törzs: Eddig 106 ezer embert oltottak be Magyarországon

Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Galgóczi Ágnes Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője azt mondta, hogy az oltások túl jól haladnak, hiszen a rendelkezésre álló 130 ezer vakcinából 106 ezret már el is oltottak.

Ma is megtartotta tájékoztatóját az operatív törzs a friss magyar járványszámokról. Galgóczi Ágnes elmondta, hogy nagyon jól halad az oltás Magyarországon, jövő kedden érkezik az újabb vakcina-szállítmány. Az orosz vakcina hatékonyságát még mindig vizsgálják a magyar hatóságok, és kiderült az is, hogy ezen a hétvégén megkezdik a 100 főnél…

Eddig 130 ezer ember oltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, ebből már csaknem 106 ezren meg is kapták a védőoltást – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a pénteki koronavírus-fejtágítón. Galgóczi Ágnes arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés új…

Lassan haladunk a koronavírus elleni vakcina beadásával. Míg Izraelben és más országokban is milliókat oltottak be, Magyarországon csak alig több mint 96 ezer ember kapott oltást. Ezzel a tempóval és ezzel a heti mennyiséggel mire mindenki megkapja a vakcinát bizony szeptember is lehet. Ismét megtartották az operatív törzs tájékoztatónak…