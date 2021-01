Trump lett az első amerikai elnök, aki ellen kétszer is megindították az impeachment-eljárást

HVG - Tegnap 17:43Külföld

Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium épületében töltötték. Ha a képviselőház megszavazza az eljárást, Trump lehet az első amerikai elnök, akit kétszer is impeachment alá vontak.