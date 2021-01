Magyarországon is megjelent a Nagy-Britanniából indult koronavírus-variáns

Borsod24 - Ma 12:19Egészség

Szerdán is megtartották az operatív törzs szokásos napi tájékoztatóját, ahol először György István területi közigazgatásért felelős államtitkár beszélt az oltási tervről, így arról is, hogy még folyik az egészségügyi dolgozók oltása, de ezzel párhuzamosan elkezdődött az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is – tudósított a Telex. Kitért a M