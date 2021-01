Nem változnak az érettségi vizsgák szabályai és időpontjai

CeglédInfó - Tegnap 10:15Belföld

A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentése értelmében február 1-ig érvényben is maradnak, valamint a középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig. (Forrás)(A kép illusztráció!/Fotó: Kisfaludi István)