Egy újabb érdekesség a hamarosan Magyarországon is elérhető vakcináról

A Pfizer-vakcina mellett hamarosan a Moderna-vakcina is elérhető lesz az Eu tagállamaiban, így Magyarországon is. A koronavirus.gov.hu számolt be a mai napon arról, hogy a Moderna-vakcinából jövő hét elején várható egy kisebb szállítmány. Ezen kívül, mint írják, az év első felében várhatóan újabb oltóanyagok kaphatják meg a gyógyszerészeti…