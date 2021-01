Varga Péter Pál: A hálapénz büntethetősége sok orvos egzisztenciájára mér csapást

Növekedés - Ma 06:30Gazdaság

Az élet ki fogja kényszeríti az orvosi béremelést is magába foglaló, a hálapénzt és a másodállásokat is megtiltó törvény korrekcióját – véli Varga Péter Pál. Az egyik legrégebbi és legstabilabban működő magán-egészségügyi intézmény, a Budai Egészségközpont alapítója és első embere a Növekedésnek arról is beszélt, miért nem mertek a…