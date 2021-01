Országos tisztifőorvos: jövő kedden újabb 39 ezer ember számára érkezik oltóanyag

Az országos tisztifőorvos elmondta, természetesen ő is beoltatja magát, és reagált az oltásellenes kirohanásokra is.

Az országos tisztifőorvos szerint Magyarországon még nagyon távol áll attól a beoltottak száma, hogy egyáltalán felvetődhessen a korlátozások megszüntetése. Müller Cecília azt is részletezte, melyik vakcinából hány emberre elegendőt rendelt eddig a kormány.

A hétvégén a 150 főnél nagyobb létszámú otthonokba is megérkezik a COVID-vakcina, hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Az Operatív törzs mai tájékoztatóján ismertette az elmúlt 24 óra legfontosabb adatait is.

Az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken kérdésre válaszolva elmondta: „már többen megkérdezték tőlem, úgyhogy most már válaszolok: természetesen beoltatom magamat. Már egy hete megnyílt a lehetőség az összes egészségügyi dolgozó számára, hogy…

Pénteken is tájékoztatott az operatív törzs: lecsaptak egy nagyatádi presszóra alkoholizálás miatt, jön majd a Moderna vakcinájából is Magyarországra, és természetesen Müller Cecília is beoltatja magát.