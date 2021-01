Operatív törzs: 362 ember szegte meg a kijárási tilalom szabályait csütörtökön

Kevés a vakcina az országban, ezért februárig meghosszabbítják a korlátozásokat – jelentette be a miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában. 42 ezer 549 fő egészségügyben dolgozót oltottak be eddig – jelentette be Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor. 80 ezer főnek elegendő vakcina érkezett az…