A korábbi elnök, Barack Obama is megszólalt a washingtoni zavargások ügyében. Az amerikai fővárosban Trump támogatói foglalták el a Capitolium épületét. A 2008 és 2016 között regnáló demokrata elnök azt írta állásfoglalásában: “A történelem meg fog emlékezni a mai nap erőszakáról a Capitoliumban, amit a jelenleg regnáló elnök szított, egy…

Megrohamozták az Egyesült Államok törvényhozásának épületét Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak. Republikánus oldalról is elítélték az erőszakot Trump elnök első kabinetfőnöke, Reince Priebus Twitterén azt írta, hogy a most erőszakoskodó tüntetők egyszerűen terroristák. Obama: Ez nemzetünk szégyene Ezzel most senki sem fog…