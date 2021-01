A leköszönő elnök kijelentette: soha nem fogja elismerni a vereségét, de végül ő is azt kérte támogatóitól, menjenek haza. Joe Biden az amerikai demokrácia elleni példátlan támadásról beszélt. Egy nőt lelőttek, több rendőr is megsérült. Az épületet sikerült megtisztítani, de a Capitolium előtt a kijárási tilalom ellenére is maradtak tüntetők.