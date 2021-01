Te tudod, mi az a vízkereszt?

Femcafe - Ma 07:14Életmód

A vízkereszt, azaz epifánia az egyik legrégibb keresztény ünnep, amely Jézus kinyilvánulásának pillanatait foglalja magában. Ezt mindenki ismeri, ám kapcsolódnak a jeles naphoz még további érdekességek is, például a hagyomány szerint ma kiderül az is, mennyi ideig tart majd a téli szezon és mikor köszönt be a tavasz.