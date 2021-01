Rusvai szerint már Magyarországon is jelen van a koronavírus brit mutációja

BorsOnline - Tegnap 20:30Egészség

Több szomszédos országban is felütötte a fejét a mutáns koronavírus, ami gyorsabban terjed, mint az eredeti vírustörzs. A szakemberek szerint azonban nincs ok az aggodalomra, a megszokott védelmi intézkedések a variánstól is tökéletesen megvédenek mindenkit.