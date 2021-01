Még keményebb harc jöhet Orbán és az EU között

Klubrádió - Ma 08:16Vélemény

A jogállamisági mechanizmus ugyan életbe lépett január 1-jével, nem tudjuk biztosan, mikor indítható vizsgálat. A mechanizmust még az Európai Bíróságnak is jóvá kell hagynia, ami akár egy évig is eltarthat. Ez pedig Magyarország mellett Lengyelországnak is olyan haladékot jelenthet, aminek birtokában folytathatják harcukat Brüsszel ellen.