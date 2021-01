Megrohamozzák a magyarok a bankokat

A lakáshitelek úgy mentek a járványban is, mint békeidőben, a babavárót is sokan felvették, ezer milliárd forint fölött van a szerződéses állomány. A személyi hitelek piaca viszont visszaesett a thm-plafon bevezetése után. A háztartások betétállománya történelmi csúcson van, a devizabetéteké is, sokan váltottak euróra a forint gyengülése láttán.