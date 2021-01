Orbán Viktor hamarosan újra dönt a kijárási tilalomról

Propeller - Ma 06:32Belföld

A jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések január 11-ig tartanak, így például a kijárási tilalom is. Ezért várható, hogy a kormány a napokban dönt ezekről, ahogyan azt egyébként az egyik minisztérium már előre is vetítette. Orbán Viktor december 7-én jelentette be, hogy a járvány féken tartása érdekében hozott korlátozó intézkedések január…