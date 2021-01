Félreértettük Molnár Piroska visszavonulását

NLC - Ma 06:57Bulvár

Ahhoz képest, hogy márciusban még arról olvashattunk, hogy Molnár Piroska visszavonulni készült, most egy napi sorozat, a Keresztanyu nem is akármilyen címszerepében láthatjuk viszont. De hogy jutott el a visszavonulás gondolatától idáig? Természetesen ezt is megkérdeztük tőle.