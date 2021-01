A korlátozások feloldásáról beszélt Orbán Viktor: Még egy harmadik hullám is bekövetkezhet

A koronavírus-járvány második hullámát “megfékeztük”, és most az a feladat, hogy ne tudjon elindulni egy harmadik hullám – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A kormányfő a második hullámról úgy fogalmazott, “sikerült leszorítanunk, ha még nem is semlegesíteni, de most már…