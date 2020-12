Budapesti közlekedés: a kormány fizet, nem Facebookon üzenget

A december 30-án megjelent kormányhatározat szerint a kormány továbbra is állja – a 2016-ban Tarlós Istvánnal kötött megállapodásnak megfelelően – a „kék” elővárosi autóbuszok és vasúti (HÉV) személyszállítás Budapest közigazgatási területén belüli szolgáltatására a bevételekkel nem fedezett költségek felét.

Telex - Ma 09:05Belföld

Még Tarlós ideje alatt vette át a hévek és az elővárosi buszok üzemeltetését az állam. Egy korábbi megállapodás szerint a fővárosnak is be kell szállnia a költségekbe. Ezt az összeget növelték most 27 százalékkal.