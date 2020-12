Újabb csúcson a nagy-britanniai fertőzések száma

Az egészségügyi dolgozók az elsők között kapják meg a Pfizer-BioNtech koronavírus elleni vakcináját Nagy-Britanniában. Az oltási kampány december 9-én kezdődött, az óta több kint dolgozó magyar orvos is kérte az ingyenes védőoltást, sokan pedig alig várják, hogy beltsák őket. Kinn dolgozó magyar orvosok mondták el a Növekedésnek…

A brit nemzeti egészségügyi szabályozó szervezet, az MHRA megerősítette, hogy jóváhagyták az első, brit fejlesztésű koronavírus-vakcinát is az Egyesült Királyságban, így a Pfizer-BioNTech oltóanyag után az Oxfordi Egyetem-AstraZeneca közös fejlesztésű vakcinája is megkapta a zöld lámpát.

A Pfizer/BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt. Megérkezett Magyarországra a koronavírus elleni német-amerikai vakcina második, 70 ezer oltóanyagot tartalmazó szállítmánya szerdán kora reggel – számolt be az állami tévé. A német Pfizer és az amerikai BioNTech gyógyszeripari vállalat közös fejlesztésű vakcinájából az…

A közmédia információi szerint eddig már mintegy 2500 egészségügyi dolgozót oltottak be vele. A szerda reggel Németországból érkezett Boeing 757-es fedélzetén újabb 70 ezer…

Engedélyezték a brit hatóságok az Oxford-AstraZeneca vakcináját, a már meglévő oltóanyaggal együtt így hetente akár 2 millió embert is be tudnak majd oltani. A jövő héten már el is kezdik használni az új szert.