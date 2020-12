Orbán Viktor beoltatja magát, ha sorra kerül

Joe Biden, az USA frissen megválasztott elnöke, Benjámín Netanjáhú izraeli, Zuzana Caputova szlovák államfő is az elsők között, élő adásban oltatta be magát a koronavírus ellen. Magyarországon más a helyzet - derítette ki a Blikk. „Orbán Viktor akkor oltatja be magát, amikor sorra kerül” – közölte Havasi Bertalan, a…