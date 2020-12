339 ember ellen kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt

Hódpress - Ma 14:21Megyei

Megjelent a kiírás, hogy mely oltópontokon zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása. Jövő héttől pedig már összesen 25 kórházi oltópont áll munkába országosan. Az oltópontokon közvetlenül is be tudnak jelentkezni az egészségügyi dolgozók a koronavírus elleni védőoltásra. Mi most a régió oltópontjainak elérhetőségeit mutatjuk meg.