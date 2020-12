Érezhető földrengés volt Magyarországon

Kedden kora délután kisebb földrengés volt Magyarországon több helyen is. A Propeller olvasói Zalaegerszegről, Keszthelyről és Cserszegtomajról is jelezték, hogy erős rezgést éreztek. Többen kirohantak a kertbe. A földrengést lehetett érezni egyebek mellett Budapesten, Érden, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán és Pécsen…

A 6,4-es erősségű földrengést több magyarországi városban is érezni lehetett, az epicentrum Horvátország volt. Több ház leomlott, sokan megsebesültek, és egy gyerek is meghalt.

A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. Andrej Plenkovic horvát kormányfő elindult a helyszínre. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek. A 24.hu szerint a rengést több budapesti kerületben is érezni lehetett: csillárok…

hírbalaton - Ma 11:46Belföld

