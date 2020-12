Három újabb rengés volt szerda reggel Horvátországban

Kedd 12 óra 20 perc tájékán érezhető volt az utórengés.Több kanizsai is kiírta a facebook oldalára, hogy még az ágy is mozgott a lakásban, leestek a porcelánok a polcról. Zalaegerszegen és a megyeszekhély környéki településeken is többen hasonló esetekről számoltak be.