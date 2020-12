Milyen időjárást jövendöl a következő évre a Luca-naptár?

Agroinform - Ma 06:06Gazdaság

Luca napjához (december 13.) számos népszokás és babona kapcsolódik. Ilyen népi megfigyelésen alapuló jóslás a Luca-naptár és a Luca búza is. Mi is követtük ezeket a népi hagyományokat, és figyeltük az időjárás változását december 13. napjától karácsony napjáig, sőt még Luca búzát is vetettünk cserépbe. Vajon valóban ilyen lesz a…