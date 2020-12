Tényleg töltő nélkül jött a Xiaomi Mi 11, de ha kell ingyen adnak mellé

TechWorld - Ma 12:01Mobiltech

Hivatalosan is bemutatkozott végre a Xiaomi Mi 11, napokon belül már kapható is Kínában. Menetrend szerint, az ígéreteknek megfelelően 28-án bemutatta a Xiaomi a Mi 11-et, Kínában. Pro, Pro Max és Pro Plus változat egyelőre nincs belőle. Hivatalosan is ez viszont az első Snapdragon 888-as csúcsmobil. 6,81 hüvelykes, QHD+ felbontású,…