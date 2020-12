Elveszítette a Bajnokok Ligája elődöntőjét a Veszprém, Peter Wright kiesett, Federer nem 100%-os

Blikk - Tegnap 22:33Sport

Nem sikerült bravúr, 2020-ban harmadszor is kikapott a Veszprém a THW Kieltől a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Ez most a döntőbe jutásról szólt. Hosszabbításban dőlt el, a német bajnok 36-35-re nyert úgy, hogy a Veszprém hétgólos hátrányból állt fel, majd négy góllal is vezetett. A francia PSG ellen játszik a magyar csapat kedden a bronzért.