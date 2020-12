Vadai Ágnes keményen visszaszólt Kövér Lászlónak: "elkapunk majd benneteket!"

ATV - Tegnap 10:44Külföld

"Az Országgyűlés házmestere azt mondta, hogy “itt már nem demokratikus küzdelemről van szó és nem tisztességes választásokról.” Láttuk már eddig is. A magyarosított ukrán szavazókkal, a határon túliak levélszavazatával, a nyugaton elő magyarok szavazásának megnehezítésével. Csaltatok! Tudjuk! És azt is tudjuk, hogy 2022-ben is erre…