Így osztják fel a koronavírus-vakcinákat Magyarországon

Reggel megérkezett a vakcina-szállítmány, délelőtt pedig márt el is kezdték az oltást. A nagy pillanatnál Kásler Miklós, az EMMI minisztere is ott volt, és a közösségi oldalán így számolt be róla: “Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológusa a jelenlétemben adta be Magyarországon elsőként a koronavírus elleni vakcinát. Nem sokkal az oltó