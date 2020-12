Nehezebb a gyógyulás a koronavírusból, ha dönteni kell, vacsorát eszünk vagy vitaminokat

Borsod24 - Ma 07:15Megyei

Amikor a világjárvány eléri a vidéki szegényebb régiókat, akkor sajnos szembesülhetünk ilyen mértékű pénztelenséggel is. A koronavírus-járvány az őszi második hullámban már elérte a kisvárosi-falusi szegregátumokban élőket is. A rosszabb egészségi állapotban lévő, szegényebb lakosság körében is egyre több a fertőzött, és náluk gyakran…