Szlávik János: „szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk”

Szlávik János azt mondta: nem zárható ki, hogy a koronavírus még jövőre is egész évben is velünk marad. A főorvos hozzátette: “szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk”, de ősszel még szankciókra lehet szükség, hogy ne alakuljanak ki kisebb járványok. Egyes vélemények szerint a koronavírus a következő években és évtizedekben is velünk…