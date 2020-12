Koronavírus: több fertőzött, kevesebb halott

Meghalt 180, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1238 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden. The post Túl a csúcson? “Csak” 1238-cal nőtt a fertőzöttek száma kedden reggelre Magyarországon first appeared on Biztosító Magazin | Csok, nyugdíj, kgfb, casco, utasbiztosítás.