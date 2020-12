Brüsszel engedélyezte a Pfizer/Biontech-vakcina forgalmazását

Főtér - Ma 14:12Határtalan

Az unió tagállamaiban – így Romániában is – hamarabb elkezdődhet az oltáskampány, miután az Európai Gyógyszerügynökség hivatalosan is jóváhagyta a BioNTech és a Pfizer által kifejlesztett koronavírus-elleni vakcina forgalmazását. Románia egyébként 10 ezer oltást kap első körben, ami 5000 ember számára elég, s azt is tudjuk már, hogy…