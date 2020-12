Szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat!

Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. December 24-én estétől 25-én reggelig felfüggesztik a kijárási tilalmat – jelentette be Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs sajtójátékoztatóján. Azt is elmondta: a kormány friss döntése szerint…