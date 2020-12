„Nagyon nagy a valószínűsége”, hogy a vakcina a vírus új változata ellen is véd

ATV - Tegnap 18:15Tudomány

Kiss István epidemiológus a Híradónknak azt mondta, a vírus Nagy-Britanniában kialakult mutációja, és a karácsony is óvatosságra kell, hogy intsen minket. Jó hírt is közölt: az eddigi adatok arra utalnak, hogy ezzel szemben is védeni fog a vakcina.