Orbán Viktor: idén kis karácsony lesz

Péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában azt is elmondta, hogy amikor már tömeges lesz az oltás, akkor a regisztráció szerint fognak haladni.

Szombatra új bejelentéscsomaggal készül a miniszterelnök a gazdasági talpraállítással kapcsolatban - mondta a Kossuth rádióban adott pénteki interjújában, és részleteket is közölt a koronavírus elleni oltás rendjével kapcsolatban is.

A miniszterelnök szombaton újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket jelent be, hétfőn pedig végre megtudhatjuk, milyen lesz a szentesténk.

Orbán a péntek reggeli rádióinterjújában hosszan beszélt Soros Györgyről és a genderkérdésről is.

BalraMagyar - Ma 08:50Vélemény

Orbán Viktor azt tervezi, hogy szombaton jelenti be a gazdaságvédelmi akcióterv új elemeit. A miniszterelnök erről a Kossuth Rádióban beszélt péntek reggel. Szerinte az EU-csúcs után is számolnunk kell azzal, hogy bár most néhány kérdésben sikerült jó megállapodást kötni, így a következő néhány év pénzügyi hátországa atombiztos, más…