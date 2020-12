Női kézilabda Eb: Magyarország – Norvégia (élő)

Zaol - Ma 20:00Sport

Hétközi fordulót rendeznek a labdarúgó NB I.-ben, sorrendben ez lesz a 15. játéknap, melynek keretében szerdán 18 órától a ZTE FC az MTK Budapest együttesét fogadja majd Zalaegerszegen. Kellemetlen ellenfél vár Boér Gábor együttesére, ezt a szakvezető is így érzi, de az egerszegiek is „kellemetlenkednének”, és az ősszel egyszer meg is lepték…