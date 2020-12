Győrfi Pál végre elmondta az igazságot

iFaktor - Ma 10:30Bulvár

Azok után, hogy szombaton Győrfi Dániel ott volt a Dancing with the Stars döntőjébe, másnap édesapja lepleződött le a TV2 showműsorába a Nicsak, ki vagyok? -ban. A nyomozóknak fogalmuk sem volt, hogy az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét rejtheti a Király maszk, többek között olyan „erős" tippeket dobtak be, mint Varga Viktor vagy…