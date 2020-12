3470 fővel nőtt a magyarországi fertőzöttek száma

4153 újabb esetben mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 280 400 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 181 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6965 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 80 752 fő, az aktív fertőzöttek száma 192 683. Az aktív…

Az elmúlt 24 óra során is tovább emelkedett a koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma, miközben az újonnan regisztrált fertőzöttek száma is gyarapodott.

280 400 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 181 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6965 főre emelkedett. The post 181 halott és 4153 beazonosított vírus-fertőzött vasárnap reggelre first appeared on Biztosító Magazin | Csok, nyugdíj, kgfb, casco, utasbiztosítás.