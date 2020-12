Megvan a magyar Dancing with the Stars győztese

Blikk - Tegnap 20:00Bulvár

Elérkezett utolsó, mindent eldöntő adásához a Dancing with the Stars! Hamarosan kiderül ki nyeri a finálét és ezzel ki kapja meg a legjobb táncosnak járó elismerést. Már csak négy páros van versenyben, de visszajönnek az eddig kiesett sztárok is egy utolsó tánc erejéig. A Blikk ezúttal is a helyszínen van, kövesse velünk élőben az utolsó adást!