Megjelenik Chris Cornell posztumusz albuma

Tíz feldolgozás, ami elvileg az utolsó befejezett lemeze Cornellnek.

Posztumusz új albuma jelenik meg az énekes-dalszerző Chris Cornellnek, aki a lemez anyagát egy évvel halála előtt, 2016-ban vette fel. A Soundgarden énekesének a No One Sings Like You Anymore című lemezén Prince, John Lennon és Harry Nilsson számainak feldolgozásai szerepelnek – írta a BBC News pénteken. A zenész özvegye, Vicky…