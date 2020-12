Politikai támogatói is bírálják a pécsi polgármestert

A Pécs Aktuál egyenként kérdezte végig a Közgyűlésben ülő pártok vezetőit, hogy mit gondolnak az újabb, botrányairól is elhíresült alpolgármester kinevezéséről. A DK elnöke, Kunszt Márta azt mondta, nem értenek egyet ezzel, amit írásban is jeleztek a polgármesternek, aki KÉSZ TÉNYEK ELÉ ÁLLÍTOTTA ŐKET IS. A…