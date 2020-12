A fülünkből is Star Wars fog folyni

Meg Marvel, de az nem újdonság. A Disney bejelentett egy egész rakás új filmet és sorozatot (többek között Alient is), összeszedtük mindet.

Elképesztő mennyiségű új Star Wars és Marvel sorozat érkezik a következő években a Disney+ streaming szolgáltatásra, de számos a Pixar és a Disney Animations számos alkotása is elérhető lesz majd a platformon. A The Walt Disney Company azt is bejelentette, hogy pontosan mikor rajtol majd az új streaming megoldása. December 2-án…