Nem csak Szenteste örülhetnek egymásnak a családok, több napra terjedhet a lazítás

Infostart - Ma 10:37Belföld

Ezzel kapcsolatban a kormány még egyeztet az érintettekkel és az Idősügyi Tanáccsal is - derült ki a Kormányinfón. Gulyás Gergely beszélt még arról is, hogy az év végén, a jövő év elején jön a vakcina, amire fontos regisztrálni, illetve arról is, hogy betiltják a szilveszteri petárdázást.