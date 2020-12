A Szájer-féle melegparti szervezője elárulta, honnan tudta meg, hogy fideszes vendégei is vannak

Elmondása szerint így történt, ami történt. Videóriportot készített a Telex abban a lakásban, ahonnan Szájer József fideszes EP-képviselő az ereszcsatornán keresztül, drogokkal a hátizsákjában oldott kereket, ám a rendőrök elcsípték. David Manzehey, a buli szervezője arról beszélt, más fideszesek is látogatták a melegbulikat, állította a helyszínen

Telex - Tegnap 07:11Bulvár

Más fideszesek is látogatták a melegbulikat, állította a helyszínen az orgia szervezője, aki a „változatosság miatt” válogatta be Szájer Józsefet a buliba. Beszéltünk az Európai Parlament képviselőivel is, akik szerint nem magánügy, amit Szájer tett. Videóriport Brüsszelből.