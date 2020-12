„Orbán a magyar és az európai térfélen is rúgott egy gólt”

A most ismét megkötött kompromisszum Európa egységét szolgálja – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában. Értékelése szerint Orbán Viktor miniszterelnök most a magyar térfélen és az európai térfélen is „rúgott egy gólt”.