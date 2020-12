Fontos és azonnali változás a TV2 műsorprogramjában, ami a Dancing with the Starst is érinti

iFaktor - Tegnap 14:30Bulvár

Gelencsér Timi és Berci nagyon összenőttek a TV2 Dancing with the Stars műsora alatt. Többször is beszéltek már róla, hogy igazi barátság szövődött kettejük között, és nem szeretnék elveszíteni egymást a műsor után sem. Most mégis úgy döntött Timi: lecserélné táncpartnerét.