Ismét ötezer felett az új fertőzöttek száma hazánkban

Továbbra is a 40-49 évesek vannak a legtöbben az új koronavírus-fertőzöttek között, a múlt héten regisztrált betegek 23 százaléka ebbe a korosztályba tartozik - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki arra is felhívta a figyelmet mai tájékoztatóján, hogy továbbra is sok beteget ápolnak kórházban és sokan vannak lélegeztetőgépen is.