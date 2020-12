A szenvedő plázák helyett földszintes bevásárló parkokra vadásznak a befektetők

Továbbra is élénken érdeklődnek az intézményi befektetők a magyarországi földszintes bevásárló parkok (strip mallok) iránt. Ez a speciális üzletközpont-forma a koronavírus-járvány idején is erősen tartja magát a vidéki nagyvárosokban és a főváros környékén. A befektetői koncentráció a hazai likviditásbőség miatt ezen a területen is…

