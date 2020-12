Ereszt lóbált a parlamentben a DK-s képviselő

Telex - Ma 12:19Belföld

Hétfőn ülésezik az országgyűlés, többen is a Szájer-ügyről kérdezték a kormányt. Az előre be nem jelentett szemléltetőeszközön kívül volt kokainos puttonyos hasonlat és a kormány kommunikációját parodizáló mondóka is elhangzott.